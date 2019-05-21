تفكيك خلية داعشية خطيرة بين محافظتى بغداد والسليمانية

بغداد (أ ش أ)

كشف الخبير الأمنى العراقى فاضل أبو رغيف عن قيام "خلية الصقور" الاستخباراتية بتفكيك خلية داعشية خطيرة بين محافظتى بغداد والسليمانية.

وقال أبو رغيف - فى تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إن خلية إرهابية موزعة بين محافظتى بغداد والسليمانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال الشهر الجارى، لكن معلومات استخباراتية أسهمت فى تفكيكها واعتقال أعضائها".

وأضاف أن "بعض قيادات تنظيم داعش تحاول الوصول إلى مدينة السليمانية الآمنة للاختباء بها، لكن التعاون والتنسيق بين مخابرات إقليم كردستان والاستخبارات الاتحادية، يمنع ذلك".