video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على عقوبة سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم القرض الحسن

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:00 ص
تعرف على عقوبة سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم القرض الحسن محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط سيدة لنصبها على المواطنين بزعم منحهم قروضًا مالية عن طريق إعلانات مذاعة على بعض من القنوات الفضائية، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهمة فى تلك الواقعة تواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وأشار السقا، إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر حتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

100 جنيه غرامة تحريض كلب على مواطن فى قانون العقوبات

رئيس النواب: قانون العقوبات يتضمن جزاءات لمن يستقوى بالخارج

تعرف على الفرق بين الجناية والجنحة فى قانون العقوبات

عقوبه النصب

قانون العقوبات

النصب على المواطنين

مباحث الأموال العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد

الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

الرجوع الى أعلى الصفحة