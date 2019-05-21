تعرف على عقوبة سيدة استولت على أموال المواطنين بزعم القرض الحسن

كتب سليم على

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط سيدة لنصبها على المواطنين بزعم منحهم قروضًا مالية عن طريق إعلانات مذاعة على بعض من القنوات الفضائية، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق مختلفة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهمة فى تلك الواقعة تواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وأشار السقا، إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر حتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتًا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.