باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. ترامب الابن يهاجم قناة الجزيرة.. حزب الحرية النمساوى يسحب الثقة من المستشار الفيدرالى.. وفاة خامس مهاجر فى مركز احتجاز أمريكى.. واستشهاد فلسطينى

كتبت شيماء بهجت

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

ترامب الابن يهاجم قناة الجزيرة القطرية.. ويتهمها بنشر الكراهية

وجه ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اتهاما لقناة "الجزيرة" القطرية، بنشر رسائل تدعو إلى الكراهية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

نائبة نيوزيلندية تحصل على تأمين الشرطة بعد تهديدات لموقفها من خطاب الكراهية

حصلت نائبة نيوزيلندية على تأمين خاص من الشرطة اليوم الثلاثاء، بعد تهديد لها من قبل بعض المؤمنين بتفوق العرق الأبيض ممن يعارضون آراءها بخصوص خطاب الكراهية وذلك في إجراء احترازى نادر فى بلد يختلط فيه الساسة والعامة بحرية.

رحلة الموت.. وفاة خامس مهاجر من جواتيمالا فى مركز احتجاز أمريكى فى تكساس

توفى فتى عمره 16 عاما في مركز لشرطة مراقبة الحدود الأمريكية في تكساس ليصبح خامس فتى أو طفلا من جواتيمالا يموت منذ ديسمبر الماضي بعد توقيفهم من جانب شرطة الحدود الأمريكية.

توجيه الاتهام لرجل هاجم زعيم حزب بريكست البريطاني بالحليب المخفوق

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها وجهت اتهاما بالاعتداء والإضرار الجنائي لرجل هاجم نايجل فاراج زعيم حزب بريكست البريطانى بالحليب المخفوق.

عقب فضيحة الفساد.. حزب الحرية النمساوى يسحب الثقة من المستشار الفيدرالى

قرر حزب الحرية النمساوى -عضو الائتلاف الحاكم - سحب الثقة من مستشار النمسا سباستيان كورتس على أثر الخلاف بين حزبى الشعب والحرية عقب فضيحة الفساد التى تورط فيها نائب المستشار هانز كريستيان شتراخه.

فى أسبوع.. قرارات أوروبية جديدة بشأن الحجاب

أقر مجلس الشيوخ الفرنسى قانونا يحظر على الأمهات ارتداء الحجاب أثناء مرافقتهن لأبنائهن في الرحلات المدرسية، فيما منعت النمسا ارتداء الحجاب فى مدارسها الابتدائية، وعلى غرارها طالب مسؤولون ألمان بدراسة منع الحجاب أيضا في المدارس الابتدائية.

ترامب يخسر دعوى أقامتها لجنة بمجلس النواب خاصه بسجلاته المالية

أصدر قاض أمريكى حكما لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكى تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب من الشركة التى تدير حساباته، مما مثل انتكاسة مبكرة لإدارته فى معركتها القانونية مع الكونجرس.

الرئيس الإيرانى يطالب بحصوله على صلاحيات موسعة لاتخاذ قرارات بشأن الحرب

طالب الرئيس الإيرانى حسن روحاني، بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها "زمن حرب"، للتعامل مع الضغوط التى تتعرض لها طهران فى الآونة الأخيرة.

الشرطة توجه 92 اتهاما بالقتل والإرهاب لمنفذ مذبحة نيوزيلندا

وجهت الشرطة النيوزيلندية رسميا، 92 اتهاما اليوم الثلاثاء، منها تهمة الإرهاب لمنفذ مجزرة مسجدى كرايست تشيرش فى نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلما، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

أعاصير تصل إلى تكساس وأوكلاهوما وخبراء الأرصاد يحذرون من المزيد

قال مسئولون، إن أعاصير وصلت أمس الاثنين، إلى ولايتى تكساس وأوكلاهوما الأمريكيتين حيث يواجه نحو ستة ملايين شخص خطر الأعاصير والبرد وغيرهما من الأحوال الجوية القاسية.

تحطم طائرة للبحرية الأمريكية فى ولاية كارولينا الشمالية

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تحطم مقاتلة من طراز "إيه فى 8 هاير -2" تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية، بالقرب من مدينة هافلوك فى ولاية كارولينا الشمالية.

تقرير: تركيا استغلت قضية جولن وسرحت 70 % من كبار ضباط الجيش

كشف تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائى السويدى، أنه منذ تحركات الجيش فى تركيا عام 2016، تم تسريح نحو 70 % من ضباط الجيش الكبار، أو ذوى الرتب العالية، على خلفية شبهات بارتباطهم بالداعية فتح الله جولن، الذى تتهمه أنقرة بالوقوف وراء تحركات الجيش.

أعضاء فى الكونجرس الأمريكى يطالبون بالحد من انتشار أدوات التسلل الإلكترونى

أفاد خطاب وقع عليه أعضاء جمهوريون وديمقراطيون فى الكونجرس الأمريكى، ونشر الاثنين، بمطالبة الأعضاء لوزير الخارجية ومدير المخابرات بالعمل على الحد من بيع أدوات مراقبة من جانب شركات خاصة إلى أنظمة قمعية.

استشهاد فلسطينى دهسته مركبة اسرائيلية شرق قلقيلية

استشهد فلسطينى صباح اليوم الثلاثاء، اثر دهسه من قبل مركبة اسرائيلية على مفرق مستوطنة "كارنى شومرون" فى قرية كفر لاقف شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

السعودية تطلق تطبيق "إسألنى" لتقديم فتاوى دينية صادرة عن كبار علمائها

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، عن إطلاق أول تطبيق افتراضي لها على الهواتف الذكية، لتقديم فتاوى دينية صادرة عن كبار علمائها.

الإمارات والجامعة العربية يطلقان بعد غد جائزة التميز الحكومى العربى

تطلق المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أمطار متفرقة على منطقة مكة المكرمة

هطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، على محافظة الطائف، شملت الهدا والسيل الكبير والشفا وعشيرة.

الطقس فى الخليج.. غيوم على السعودية والبحرين وسط توقعات بسقوط أمطار

يشهد الطقس فى منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث أنه من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية والبحرين طقسا غائما وسط توقعات بسقوط أمطار.

مصادر يمنية: وفاة مختطف جراء تعذيبه فى سجون ميليشيا الحوثى

أعلنت مصادر يمنية أن مختطفا جديدا لقى حتفه، جراء تعذيبه فى سجون ميليشيا الحوثى الانقلابية، بمديرية الدريهمى غربى محافظة الحديدة.

ارتفاع حالات الانتحار بأوساط النساء فى معتقلات ميليشيات الحوثى

كشفت منظمة حقوقية يمنية عن تزايد حالات الانتحار فى أوساط النساء المحتجزات فى معتقلات ميليشيات الحوثى، بحسب "سكاى نيوز".

وأعلنت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن تسجيل 4 حالات انتحار لنساء معتقلات فى سجون المتمردين الحوثيين بصنعاء .

وقع مئات من أعضاء الكونجرس الأمريكى خطابا إلى الرئيس دونالد ترامب، الاثنين يدعون فيه إلى استمرار دور الولايات المتحدة فى سوريا، قائلين إنهم "قلقون للغاية" من الجماعات المتطرفة فى البلاد.