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الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

انتشار ارتداء الملابس الرياضية وراء زيادة عمليات شفط الدهون فى بريطانيا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:10 ص
انتشار ارتداء الملابس الرياضية وراء زيادة عمليات شفط الدهون فى بريطانيا شفط الدهون
أ ش أ
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قال خبراء وأطباء فى جراحات التجميل إن انتشار ارتداء الملابس الرياضية خارج الصالات الرياضية لتكون مثل الملابس اليومية وراء زيادة عمليات شفط الدهون لدى النساء بنسبة 12%.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أنه فى السنوات الأخيرة انتشر ارتداء الملابس المصممة للتدريبات والأنشطة الرياضية الأخرى بعلامات تجارية مميزة فى أماكن أخرى مثل العمل أو المدرسة أو فى مناسبات غير رسمية أو اجتماعية أخرى.

وأوضحت الرابطة البريطانية لجراحى عمليات التجميل أنه بدلا من دخول الصالات الرياضية للحصول على اللياقة البدنية اللازمة لارتداء هذه الملابس الضيقة والبسيطة، تزور المرأة عيادة التجميل بدلا من ذلك.

وأشارت الرابطة إلى أن عدد عمليات شفط الدهون، التى تتم فيها إزالة الدهون من الفخذين والأرداف، زاد 12% إلى 2286 خلال العام الماضى بالنسبة للنساء لتصبح أكثر المجالات نموا فى عمليات التجميل.


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