الكرملين: بوتين سيكون سعيدا بعقد لقاء مع ترامب خلال قمة العشرين باليابان

موسكو (أ ش أ)

أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيكون سعيدا بعقد لقاء مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة العشرين فى اليابان، مؤكدا أنه لا توجد حتى الآن أية خطوات ملموسة بشأن هذا اللقاء من قبل واشنطن.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء "لا توجد حتى الآن أية معلومات إذا كان الرئيسان بوتين وترامب سيبحثان أى موضوعات خلال قمة العشرين فى اليابان، حيث تم الإعراب عن النية فى عقد مثل هذا اللقاء، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أى إجراءات ملموسة بشأن هذا اللقاء".

ولم يستبعد بيسكوف بحث موضوعات أمن الطاقة فى أوروبا خلال لقاء الرئيسين المحتمل.

وفى سياق آخر، قال المتحدث باسم الكرملين "إن بلاده لا ترى جديدا فى دعوة سلطات كييف للولايات المتحدة بتشديد العقوبات ضد روسيا"، مضيفا: "لا نرى أى جديد فى مثل هذه الدعوات، فهو الخطاب السابق ذاته حيال روسيا".

وتابع بيسكوف :" أن مثل هذا الخطاب لا يمكن أن يساعد أوكرانيا فى حل الأزمة فى جنوب شرق البلاد، حيث إن الولايات المتحدة لا تستطيع تنفيذ بنود اتفاق مينسك حالها كحال روسيا"، مؤكدا أن كييف فقط هى التى تستطيع تنفيذ هذا الاتفاق.

وتأتى تصريحات المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية على خلفية دعوة الرئيس الأوكرانى الجديد الولايات المتحدة الأمريكية - أمس الإثنين - بتشديد العقوبات على روسيا.