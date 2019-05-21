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القبض على عاطلين وبحوزتهما 2 كيلو حشيش بباب الشعرية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:50 م
القبض على عاطلين وبحوزتهما 2 كيلو حشيش بباب الشعرية المخدرات المضبوطة
كتب ـ عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بباب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة.

 

 ونجح رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية،  من ضبط عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما 2 كيلو جرام حشيش، سلاح أبيض عبارة عن سكين،  2 هاتف محمول، مبلغ مالى.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


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