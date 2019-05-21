القبض على عاطلين وبحوزتهما 2 كيلو حشيش بباب الشعرية

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطلين وبحوزتهما 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بباب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية، من ضبط عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهما 2 كيلو جرام حشيش، سلاح أبيض عبارة عن سكين، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .