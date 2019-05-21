"السكة الحديد" تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة قطارات اليوم.. تعرف عليها

كتب - رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكك الحديدية، التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات على بعض الخطوط، اليوم الثلاثاء، نظرا لأعمال التجديد والصيانة وتحديث نظم الإشارات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى.

وجاءت قائمة التأخيرات المتوقعة فى حركة قطارات اليوم، بحسب ما أعلنته الهيئة، كالتالى:

أولا: خط القاهرة/ الإسكندرية

متوسط تأخير القطارات 30 دقيقة.

ثانيا: خط القاهرة/ السد العالى

متوسط تأخيرات القطارات بواقع 35 دقيقة لـ"القاهرة/ أسيوط"، و30 دقيقة لـ"أسيوط/ أسوان".

ثالثا: خط بنها/ بورسعيد

متوسط تأخير القطارات مدة 45 دقيقة.

رابعا: خط طنطا/ المنصورة/ دمياط

متوسط تأخير القطارات 25 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن تلك التأخيرات المتوقعة، والتى تعود إلى ضوابط التشغيل الملزمة للسائقين بتهدئة السرعة فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، بغرض تحسين مستوى العمل وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.