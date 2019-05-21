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السجن 3 سنوات لعامل بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار على شخص بسوهاج

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:17 م
السجن 3 سنوات لعامل بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار على شخص بسوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "عبد الرحيم .أ .ه" عامل  بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح نارى، واستعراض القوة، بأن قام بإطلاق النار على المجنى عليه "عمر.ع.خ"، بغرض تهديده بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز البلينا .

 

وصدر الحكم، برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، وأحمد معوض بأمانة سر رمضان حسن.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بوجود إطلاق نار فى مكان الواقعة بمركز البلينا بغرض استعراض القوة، وانتقل على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين قيام المتهم باستعراض القوة بغرض تهديد المجنى عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، بأن قام بإطلاق النار عليه، وبعد تقنين الإجراءات تم مصادرة سلاح آلى، ووجهت النيابة للمتهم تهم إحراز سلاح آلى بدون ترخيص واستعراض القوة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم .


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