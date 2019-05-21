الرئيس الإيرانى يعلن التصعيد: المقاومة خيارنا الوحيد

(رويترز)

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، عن الرئيس الإيرانى حسن روحانى قوله فجر الثلاثاء، إنه يحبذ المحادثات والدبلوماسية لكنه لا يقبلهما فى ظل الظروف الراهنة.

ونقلت الوكالة عن روحانى قوله "الوضع اليوم غير موات لإجراء محادثات وخيارنا هو المقاومة فحسب"، وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال فى وقت سابق أمس الاثنين إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إن هى حاولت فعل أى شيء ضد مصالح الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

وأضاف ترامب فى حديث للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية فى بنسلفانيا أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين".