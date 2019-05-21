"الخدمات الزراعية": مد عمل لجان استلام التقاوى الشتوية لنهاية رمضان

كتب عز النوبى

أعلنت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، مد استلام تقاوى القمح والشعير والفول البلدى من المحاصيل الشتوية حتى نهاية شهر رمضان للبدء فى إعدادها وتجهيزها استعدادًا لزراعتها فى الموسم الجديد.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، فى تصريحات" اليوم السابع"، إن لجان استلام تقاوى المحصول الشتوى تواصل عملها، موضحا أن محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية تقوم باستلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية للبدء فى إعدادها وتجهيزها استعدادا لزراعتها فى الموسم الجديد.

وأضاف "حاتم إبراهيم"، أن لجان المتابعة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تقوم بالمرور على جميع المحطات فى كل المحافظات لتأكد من سلامة وسهولة إجراءات الاستلام وأن هذه اللجان تواصل عملها طوال شهر رمضان وحتى خلال أيام الاجازات الرسمية، بهدف الانتهاء من مهمتها مبكرا حتى تصبح التقاوى متوافرة فى الجمعيات الزراعية ومنافذ البيع للمزارعين قبل الموسم الشتوى القادم بفترة كافية وبأسعار مناسبة.

وأوضح أن استلام التقاوى من خلال 3 لجان مشكلة من قبل الإدارة ويكون استلام التقاوى من المزارعين من خلال لجان الفحص بالشروط والقواعد المتبعة وخاصة أن تكون التقاوى ذات جودة عالية، نظيفة، خالية من اى افات مرضية، بالإضافة إلى مواصلة الحملات المكثفة على اسواق بيع وتداول تقاوى المحاصيل الصيفية وخاصة الأرز لضبط المغشوش ومجهول المصدر، من خلال لجان متابعة عمليات التسليم لضبط الاسواق والتصدى لأية مخالفات تحول دون وصول الدعم للمزارعين.