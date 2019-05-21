video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الخدمات الزراعية": مد عمل لجان استلام التقاوى الشتوية لنهاية رمضان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:00 ص
"الخدمات الزراعية": مد عمل لجان استلام التقاوى الشتوية لنهاية رمضان تقاوى
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
أعلنت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، مد  استلام تقاوى القمح والشعير والفول البلدى من المحاصيل الشتوية حتى نهاية شهر رمضان للبدء فى إعدادها وتجهيزها استعدادًا لزراعتها فى الموسم الجديد.
 
وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، فى تصريحات" اليوم السابع"، إن لجان استلام تقاوى المحصول الشتوى تواصل عملها، موضحا أن محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية تقوم باستلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية للبدء فى إعدادها وتجهيزها استعدادا لزراعتها فى الموسم الجديد.
 
وأضاف "حاتم إبراهيم"، أن لجان المتابعة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تقوم بالمرور على جميع المحطات فى كل المحافظات لتأكد من سلامة وسهولة إجراءات الاستلام وأن هذه اللجان تواصل عملها طوال شهر رمضان وحتى خلال أيام الاجازات الرسمية، بهدف الانتهاء من مهمتها مبكرا حتى تصبح التقاوى متوافرة فى الجمعيات الزراعية ومنافذ البيع للمزارعين قبل الموسم الشتوى القادم بفترة كافية وبأسعار مناسبة.
 
وأوضح أن استلام التقاوى من خلال 3 لجان مشكلة من قبل الإدارة ويكون استلام التقاوى من المزارعين  من خلال لجان الفحص بالشروط والقواعد المتبعة وخاصة أن تكون التقاوى  ذات جودة عالية، نظيفة، خالية من اى افات مرضية، بالإضافة إلى مواصلة  الحملات المكثفة على اسواق بيع وتداول تقاوى المحاصيل الصيفية  وخاصة  الأرز لضبط المغشوش ومجهول المصدر، من خلال لجان متابعة عمليات التسليم لضبط الاسواق والتصدى لأية مخالفات تحول دون وصول الدعم للمزارعين.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

لجان زراعية لتوفير تقاوى الذرة لـ2.5 مليون فدان الموسم الصيفى

ارتفاع المساحات المنزرعة بالقطن لـ 156 ألف فدان وجارى رمى البذرة.. توفير 870 ألف طن أسمدة بـ 3 جمعيات زراعية و7 شركات تلتزم التوريد.. صرف المقررات بالسعر المدعم.. ورقابة على أصناف تقاوى "الذهب الأبيض"

صور.. بدء استلام تقاوى القمح والشعير والفول استعدادًا للموسم الجديد

بدء استلام تقاوى 4 محاصيل شتوية بـ6 محافظات استعدادًا للموسم الجديد

3 لجان لبدء استلام تقاوى القمح والفول البلدى بمحطات الغربلة

"الزراعة" توافق على تصدير 50 ألف شتلة فاكهة و23 طن تقاوى لـ3 دول

انتاج التقاوى

التقاوى الشتوية

الخدمات الزراعية

الخدمات والمتابعة

بيع التقاوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد

الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى نهائى كأس مصر لكرة اليد

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

جورج قرداحى يسلم 100 ألف جنيه للفائزة بجائزة "اسم من مصر" من محافظة الغربية

الرجوع الى أعلى الصفحة