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الجيزة: مشروعات المياه الحالية ستحل مشكلات المواطنين وتقضى على الانقطاعات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:26 م
الجيزة: مشروعات المياه الحالية ستحل مشكلات المواطنين وتقضى على الانقطاعات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب - سيد الخلفاوى
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قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى تغطى كثيرا من مناطق المحافظة، وتمثل أهمية كبرى فى ضوء الأعداد التى تخدمها، بما يقضى على الانقطاعات ويحل مشكلات المواطنين
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وأعلن المحافظ حصر البلاغات والشكاوى التى تلقتها المحافظة من المواطنين المتضررين من انقطاعات المياه أو ضعفها، لسرعة التعامل معها والعمل على حلها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب. لافتا إلى أن مشروعات المياه الجارى تنفيذها ستسهم بشكل كبير فى تقليل أية انقطاعات أو ضعف فى ضغط المياه، وسيلمس المواطنون المتأثرون تحسنا ملحوظا فى الخدمات.
 
وأكد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، دخول محطة مياه جزيرة الدهب المراحل النهائية للتشغيل بطاقة 160 ألف متر مكعب على مرحلتين، ومن المقرر أن تضخ المحطة 80 ألف متر مكعب خلال الشهر الجارى، إذ يجرى حاليا التشغيل التجريبى لها والتأكد من سلامة العينات للتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية.
 
وأشتار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحى المتعثرة بمحافظة الجيزة، خاصة مشروعى محطة مياه منشأة القناطر ومحطة مياه القيراطيين، نظرا لاهميتهما الشديدة فى حل مشكلات الانقطاعات وضعف الضغط فى مراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم. متابعا: "هناك تنسيق دورى مع وزارة الإسكان، للعمل على حل مشكلة المياه وإزالة معوقات تعترض الجدول الزمنى للانتهاء من كل مشروعات المياه فى الجيزة".

 


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