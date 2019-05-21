اعتقال مهاجر يشتبه فى إشعاله النار بمركز للشرطة فى إيطاليا

روما (أ ش أ)

قال وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، اليوم الثلاثاء، إنه تم اعتقال مهاجر من شمال أفريقيا للاشتباه فى قيامه بإشعال النيران بشكل متعمد فى أحد مراكز الشرطة الواقعة شمالى البلاد، الأمر الذى أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرات آخرين.

وأضاف سالفينى - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن القضاء على الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا وأوروبا يعد واجبا.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أن وسائل إعلام إيطالية قد أفادت بأن الحريق أسفر عن مقتل شخصين يقيمان فى وحدات سكنية أعلى مركز الشرطة الواقع فى الطابق الأرضى ببلدة "ميراندولا" الواقعة شمال مدينة "بولونيا"، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

وأضافت وسائل الإعلام أن المشتبه به قام باقتحام مركز الشرطة وإشعال النيران به، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد الدوافع وراء ارتكاب هذا الحادث.