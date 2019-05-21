أسرة المعارض التاريخى "إتيان تشيسيكيدى": رفاته تعود إلى الكونغو فى 30 مايو

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أعلنت أسرة رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي" أن رفات المعارض التاريخي "إتيان تشيسيكيدي" الذي توفي في بروكسل في مطلع فبراير عام 2017، ستعود إلى العاصمة الكونغولية "كينشاسا" في 30 مايو الجاري.

وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت المحكمة الدستورية في الكونغو الديمقراطية قد أعلنت في 5 يناير الماضي فوز "فيليكس تشيسيكيدي" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 ديسمبر عام 2018.