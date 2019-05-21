video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أسرة المعارض التاريخى "إتيان تشيسيكيدى": رفاته تعود إلى الكونغو فى 30 مايو

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:20 م
أسرة المعارض التاريخى "إتيان تشيسيكيدى": رفاته تعود إلى الكونغو فى 30 مايو الكونغو الديمقراطية
أ ش أ
إضافة تعليق



 أعلنت أسرة رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي" أن رفات المعارض التاريخي "إتيان تشيسيكيدي" الذي توفي في بروكسل في مطلع فبراير عام 2017، ستعود إلى العاصمة الكونغولية "كينشاسا" في 30 مايو الجاري.

وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكانت المحكمة الدستورية في الكونغو الديمقراطية قد أعلنت في 5 يناير الماضي فوز "فيليكس تشيسيكيدي" في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 ديسمبر عام 2018.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعيين إيلوكامبا رئيسا للوزراء فى جمهورية الكونغو الديمقراطية

مقتل 7 أشخاص جراء هجوم مسلح بجمهورية الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

إتيان تشيسيكيدي

بروكسل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة