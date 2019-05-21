أجندة الثلاثاء.. كل ما سيحدُث فى مصر اليوم

تشهد مصر اليوم الثلاثاء عددًا من الفعاليات المهمة، على رأسها:
1 - موجة حارة جديدة تبدأ اليوم الثلاثاء والعظمى بالقاهرة تصل 44 درجة الخميس.. وتحذيرات بعدم التعرض للشمس
2 - مؤتمر صحفى لوزير الكهرباء حول تعريفة أسعار بيع الكهرباء للعام المالى 2019-2020 المقرر تطبيقها بدءاً من يوليو القادم
3 - المصرى يواجه الإنتاج الحربى 10 مساء
4 - وادى دجلة يواجه حرس الحدود 10 مساء
5 - طلائع الجيش يواجه الاتحاد السكندرى 10 مساء
6- تعليم الجيزة تعلن اليوم مواعيد ظهور نتائج المرحلة الابتدائية
7- كبار المسؤولين الأمريكيين يطلعون الكونجرس على التطورات بشأن إيران
8- نقل مباراة ذوب آهن الإيرانى والنصر السعودى من العراق
9- دينا الوديدى تحيى سهرة رمضانية بدار الأوبرا المصرية
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