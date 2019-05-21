أجندة الثلاثاء.. كل ما سيحدُث فى مصر اليوم

كتب - أشرف عزوز

تشهد مصر اليوم الثلاثاء عددًا من الفعاليات المهمة، على رأسها:

1 - موجة حارة جديدة تبدأ اليوم الثلاثاء والعظمى بالقاهرة تصل 44 درجة الخميس.. وتحذيرات بعدم التعرض للشمس ‎

2 - مؤتمر صحفى لوزير الكهرباء حول تعريفة أسعار بيع الكهرباء للعام المالى 2019-2020 المقرر تطبيقها بدءاً من يوليو القادم

3 - المصرى يواجه الإنتاج الحربى 10 مساء

4 - وادى دجلة يواجه حرس الحدود 10 مساء

5 - طلائع الجيش يواجه الاتحاد السكندرى 10 مساء

6- تعليم الجيزة تعلن اليوم مواعيد ظهور نتائج المرحلة الابتدائية ‎

7- كبار المسؤولين الأمريكيين يطلعون الكونجرس على التطورات بشأن إيران ‎

8- نقل مباراة ذوب آهن الإيرانى والنصر السعودى من العراق ‎

9- دينا الوديدى تحيى سهرة رمضانية بدار الأوبرا المصرية