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أجندة الثلاثاء.. كل ما سيحدُث فى مصر اليوم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:00 ص
أجندة الثلاثاء.. كل ما سيحدُث فى مصر اليوم طقس حار - أرشيفية
كتب - أشرف عزوز
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تشهد مصر اليوم الثلاثاء عددًا من الفعاليات المهمة، على رأسها:

 

1 - موجة حارة جديدة تبدأ اليوم الثلاثاء والعظمى بالقاهرة تصل 44 درجة الخميس.. وتحذيرات بعدم التعرض للشمس

 

2 - مؤتمر صحفى لوزير الكهرباء حول تعريفة أسعار بيع الكهرباء للعام المالى 2019-2020 المقرر تطبيقها بدءاً من يوليو القادم

 

 3 - المصرى يواجه الإنتاج الحربى 10 مساء

 

4 - وادى دجلة يواجه حرس الحدود 10 مساء

 

5 - طلائع الجيش يواجه الاتحاد السكندرى 10 مساء

 

6- تعليم الجيزة تعلن اليوم مواعيد ظهور نتائج المرحلة الابتدائية

 

7- كبار المسؤولين الأمريكيين يطلعون الكونجرس على التطورات بشأن إيران

 

8- نقل مباراة ذوب آهن الإيرانى والنصر السعودى من العراق

 

9- دينا الوديدى تحيى سهرة رمضانية بدار الأوبرا المصرية


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