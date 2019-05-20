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الإثنين، 20 مايو 2019 11:04 م
خالد صلاح
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ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع رئيس كوريا الجنوبية العلاقات الثنائية

الإثنين، 20 مايو 2019 11:00 م
ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع رئيس كوريا الجنوبية العلاقات الثنائية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية
أ ش أ
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، اليوم،الاثنين، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، علاقات الصداقة المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين و شعبيهما الصديقين.

 

وتبادل الجانبان - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.


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