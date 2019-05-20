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الإثنين، 20 مايو 2019 03:34 م
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وزير خارجية بريطانيا يرفض الإفصاح عن نواياه بشأن الترشح لرئاسة الوزراء

الإثنين، 20 مايو 2019 03:21 م
وزير خارجية بريطانيا يرفض الإفصاح عن نواياه بشأن الترشح لرئاسة الوزراء وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت
رويترز
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رفض وزير الخارجية البريطانى جيريمى هنت، اليوم الاثنين، الكشف عن نواياه بشأن الترشح لمنصب رئيس الوزراء، وقال إن التركيز يجب أن ينصب حاليا على تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبى.

وقال هنت، لدى سؤاله عما إذا كان سيسعى للترشح ليخلف رئيسة الوزراء تيريزا ماى، "علينا أن نرى ما سيحدث وسوف يحين الوقت لمناقشة كل تلك الأمور التى يجب حسمها، لكن الآن ما يريدنى الناس أن أركز عليه أنا والجميع فى حزب المحافظين هو تنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبى".

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعم الخروج من التكتل دون اتفاق، قال هنت، "لن أؤيد أبدا للخروج دون اتفاق، أعتقد أن الأمر سيعرقل الاقتصاد بشدة. والحقيقة هى أن لا أحد يعلم بالتحديد ما الذى سيحدث فى هذا السيناريو، لكن أعتقد خلال التفاوض لا يمكنك أن تزيح تلك الخيارات من على الطاولة".

 

 

 


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