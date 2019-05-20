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هل الالتهابات المهبلية تنتقل للزوج؟.. اعرف الإجابة

الإثنين، 20 مايو 2019 10:00 م
هل الالتهابات المهبلية تنتقل للزوج؟.. اعرف الإجابة التهابات مهبلية - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر
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تصاب الكثير من النساء بالالتهابات المهبلية التي تجعلها غير قادرة على ممارسة العلاقة الزوجية، وفي بعض الأحيان تصاب الكثيرات بحرقان شديد، وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، وهناك العديد من الأحاديث حول هذه الالتهابات وحقيقة نقلها للزوج، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع " womenshealth".

 

تتعرض بعض السيدات للإصابة بالتهابات المهبلية نتيجة لاستخدام ادوات شخصية لسيدة أخري كالفوط، وأيضا من خلال الزوج أثناء العلاقة الحميمة وهذا الأمر بكل تأكيد في حالة إصابة الزوج بالتهابات.

وهناك العديد من الأعراض التي يجب علي المرأة أخذها في عين الإعتبار، ومنها ظهور رائحة كريهة، نزول إفرازات مهبلية كثيرة،  يصاحبها اللون الأصفر، والرغبة الملحة في الحكة المهبلية، كما أن الشعور بألم شديد أثناء العلاقة الحميمة يعد من علامات الإصابة بها.

ووفقا للتقرير، الذي أكد أن الالتهابات المهلبية التي تصاب بها المرأة يسهل انتقالها للرجل لأنها طفيليات ويمكن أن ينتقل هذا المرض من الزوجة إلى الزوج بشكل سريع.

كما أن العديد من النساء يصابان بالالتهابات المهبلية، لان المهبل مكان خصب يتستطيع الطفيليات العيش عليه بكل سهولة، لذلك يجب على الرجل الخضوع إلى العلاج حتى لا يعود وينقل العدوى للمراة.

 


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