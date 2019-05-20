موجز 6.. رئيس الوزراء يكلف بسرعة طرح أكبر عدد من الأراضى الصناعية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها أن رئيس الوزراء كلف بسرعة طرح أكبر عدد من الأراضى الصناعية وإصدار تراخيص البناء

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها أن رئيس الوزراء كلف بسرعة طرح أكبر عدد من الأراضى الصناعية وإصدار تراخيص البناء، وتحذير الأرصاد من موجة حارة، وانخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى فى 2019 ليصل عيار 21 لـ608 جنيهات للجرام.

ترأس اليوم الاثنين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، بحضور نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "ديفيد ستوفر"، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة "نوبل إنرجى" الأمريكية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعى، وذلك بحضور عدد من مسئولى الشركة.





كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ببدء تنفيذ خطة تطوير محافظة القاهرة؛ في خطوة تستهدف عودة المحافظة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث، وذلك في اجتماع عقده بحضور عدد من المسئولين.





منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، سفير الصين بالقاهرة، سونغ آيقوه سفير، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده ودوره فى دعم العلاقات المصرية الصينية.





فى اليوم الثانى لامتحانات الصف الأول الثانوى العام أدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة امتحان مادة الأحياء إلكترونيا وورقيا معا، ونجح السيستم الإلكترونى بشكل ملحوظ فى دخول الطلاب والإجابة عن أسئلة الامتحان عدا بعضهم تعذر دخولهم بسبب بعض المشكلات.





هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-5-2019 بقيمة جنيهين فى مستهل تعاملات الأسبوع، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى مصر 608 جنيهات، وهو أدنى سعر للذهب خلال عام 2019.





نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بضم اللواء أركان حرب، إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس " عضوا من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية" وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة .





حدد القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، عددا من الفئات التى يخضع المنتمون لها للقانون، والمواعيد الزمنية التى يتعين عليهم تقديم إقرارات ذمة مالية خلالها.





رغم وضعيّته المُميّزة فى الداخل اللبنانى، لا يحوز "حزب الله" قبولاً واسعًا فى محيطه العربى، بل إنه يواجه رفضًا مُعلنًا من قطاعات عديدة فى المجتمع اللبنانى، فى مقدمتها النخب السياسية والثقافية والفنية، التى ترى فى ممارسات الحزب تغوّلاً على الدولة ومؤسَّساتها، واختطافًا للبنان ومقامرة بمصيره، لصالح أجندة سياسية خاصة، ترتبط للأسف باستراتيجيات طهران، وما يريده نظام الملالى للمنطقة العربية ودولها الكبرى.





معاناة كل عيد لأهالى الصعيد مع السكة الحديد بدأت من أجل شراء تذاكر للسفر لقضاء العيد مع أسرهم.. هى فعلا معاناة مستمرة رغم كل وعود المسئولين بحلها.. فشبابيك حجز التذاكر بمحطة مصر برمسيس ومحطة الجيزة شهدت أمامها طوابير طويلة من المواطنين الذين توافدوا عليها من الصباح الباكر على أمل شراء تذكرة.





استأنف صباح اليوم طلاب شهادة الدبلومات الفنية لليوم الثالث على التوالى بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية امتحانات الدور الأول للعام 2018/2019.





أوضحت دار الإفتاء المصرية فى فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، سبب تغيير ليلة القدر وعدم ثبات موعدها كل عام.





الممشى الزجاجى بكوبرى تحيا مصر أصبح مزاراَ للمصريين وأصبح مكان أيضاً لإقامة التحديات، وذلك بعدما قام عدد من المواطنين من مختلف الأعمار بإجراء تحدى الممشى الزجاجى والقفز عليه لمعرفة إلى أى مدى تصل قوته ولاختبار شجاعتهم.





ألقت شرطة محافظة نينوى، شمالي العاصمة العراقية بغداد، القبض على قيادى فى داعش، كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" في التنظيم الإرهابى خلال سيطرته على مدينة الموصل شمالى البلاد.





أخلت السلطات الفرنسية برج إيفل فى العاصمة باريس بعد أن شوهد رجل يتسلق البرج.





كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، محذرا من تعرض البلاد بداية من غدا الثلاثاء لموجة حارة على كافة الأنحاء وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة .





قالت نيفين الناقورى ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى أن والدتها بخير ولا تعانى من أى مشكلة صحية حاليا وتتواجد فى منزلها وليس فى المستشفى.





تتوالى الأحداث والمفاجآت فى الحلقات الرابعة عشر من دراما رمضان ففي مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان المذاع علي قناة on e يخرج دياب من السجن بعد أن تنازل وجيه عن المحضر المقدم ضده مقابل حصوله على شركة شقيقه "حسن" مصطفى شعبان.





سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الضوء على الفوز الذى حققه نهضة بركان المغربى على الزمالك بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما فى الساعات الأولى من اليوم الإثنين بالملعب البلدى، فى "ذهاب" نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.





أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، قائمة الفريق للمعسكر التدريبى الذى سيقام فى إسبانيا لمدة أسبوع.