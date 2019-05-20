موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. موجة حارة جديدة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تصل 44 درجة الخميس

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة تبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تصل 44 درجة الخميس

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، محذرا من تعرض البلاد بداية من غدا الثلاثاء لموجة حارة على كافة الأنحاء وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة .

افتكروهم فى رمضان.. مأمور كرداسة استبسل فى الدفاع عن المركز

يمر شهر رمضان، دون أن تجد أسرة الشهيد محمد جبر مأمور مركز شرطة كرداسة، البطل بينهم على مائدة الإفطار، كما اعتاد أن يجمع القريب والبعيد.

"المجتمعات العمرانية": 3 شهور مهلة سداد دون غرامات للوحدات الصناعية والأراضى

أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة قررت منح تيسيرات لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، للسداد بدون غرامات تأخير، للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة، وقطع الأراضى بنشاط (صناعي – ورش صناعية)، والمباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المُقدمة من المُخصص لهم الوحدات الصناعية.

جنون أردوغان يطيح بتركيا.. اعتقال 249 موظفا بالخارجية فى حملات تصفية المعارضين

قالت محطة "إن. تى. فى" التلفزيونية التركية، اليوم الاثنين، إن السلطات التركية أمرت باعتقال 249 من موظفى وزارة الخارجية، للاشتباه فى صلتهم بشبكة تابعة لرجل الدين فتح الله جولن، المقيم فى الولايات المتحدة بينما يتهمه نظام أردوغان تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة فى صيف العام 2016.

صور.. مقتل إجرامى شديد الخطورة فى تبادل إطلاق نار مع الأمن بالسحر والجمال

تمكنت أجهزة الأمن، من رصد نشاط بعض العناصر شديدة الخطورة القائمة على الإتجار بمخدر الهيروين، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بالظهير الصحراوى بمنطقة أم قمر على بعد 12 كم من طريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوى دائرة مركز شرطة فايد.

افتكروهم فى رمضان.. مأمور كرداسة استبسل فى الدفاع عن المركز

يمر شهر رمضان، دون أن تجد أسرة الشهيد محمد جبر مأمور مركز شرطة كرداسة، البطل بينهم على مائدة الإفطار، كما اعتاد أن يجمع القريب والبعيد.

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى؟

تألق مروان محسن مهاجم الأهلى فى مواجهة فريقه الأخيرة أمام إنبى، وسجل هدفا فى اللقاء الذى أقيم ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.