video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح بجنوب مالى بالقرب من حدود بوركينافاسو

الإثنين، 20 مايو 2019 12:27 م
مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح بجنوب مالى بالقرب من حدود بوركينافاسو قوات مالى ـ صورة أرشيفية
باماكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم فى هجوم شنه مسلحون فى مدينة "كورى" جنوب مالى، والواقعة بالقرب من حدود بوركينا فاسو فى منطقة "سيكاسو".

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم هم: (اثنان من رجال الشرطة، واثنان من ضباط الجمارك، وسائقان من غانا)، موضحا أن المسلحين وصلوا إلى المدينة على متن دراجات نارية وسيارات، ولم يعط الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أن مجلس الأمن الدولى هدد بفرض عقوبات على مرتكبى اعتداءات فى مالى استهدفت قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما)؛ وذلك فى بيان صدر غداة مقتل عنصر نيجيرى فى قوة الأمم المتحدة.

 


إضافة تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة