مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح بجنوب مالى بالقرب من حدود بوركينافاسو

باماكو (أ ش أ)

لقى 6 أشخاص على الأقل مصرعهم فى هجوم شنه مسلحون فى مدينة "كورى" جنوب مالى، والواقعة بالقرب من حدود بوركينا فاسو فى منطقة "سيكاسو".

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم هم: (اثنان من رجال الشرطة، واثنان من ضباط الجمارك، وسائقان من غانا)، موضحا أن المسلحين وصلوا إلى المدينة على متن دراجات نارية وسيارات، ولم يعط الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

يذكر أن مجلس الأمن الدولى هدد بفرض عقوبات على مرتكبى اعتداءات فى مالى استهدفت قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما)؛ وذلك فى بيان صدر غداة مقتل عنصر نيجيرى فى قوة الأمم المتحدة.