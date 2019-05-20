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مقتل 11 شخصا فى هجوم مسلح بالبرازيل

الإثنين، 20 مايو 2019 02:32 ص
مقتل 11 شخصا فى هجوم مسلح بالبرازيل عناصر من الشرطة البرازيلية
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وقع هجوم مسلح فى البرازيل، راح ضحيته 11 شخصا، على الأقل، حسبما أعلن مسئولون محليون، بحسب "سبوتنيك"، وهاجم مسلح ، ملهى ليلى شمال البرازيل.

 

ووقع الحادث فى مدينة بيليم، حسبما ذكرت إدارة السلامة العامة بولاية بارا الشمالية، بينما لم يتضح بعد ما هى دوافع الهجوم، وفقا وكالة "أسوشيتيد برس".

 

ووفقا للوكالة، وصفت السلطات البرازيلية الحادثة بأنها "مجزرة" ، دون تحديد تفاصيل، ونقلت الوكالة أيضا عن بوابة أخبار "جى 1"، نقلا عن الشرطة البرازيلية قولها، أن سبعة رجال مسلحين فتحوا النار باتجاه  الحانة، ونتيجة لإطلاق النار، قُتل 11 شخصًا وأصيب آخر.

 

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن المتحدثة باسم ولاية بارا، ناتاليا ميلو ، قولها ، إنها لا تستطيع سوى "تأكيد" ما وقع بأنه مذبحة.

 


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