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مصرع شخصين وإصابة 86 آخرين فى انهيار سقف حانة جنوبى الصين

الإثنين، 20 مايو 2019 10:42 ص
مصرع شخصين وإصابة 86 آخرين فى انهيار سقف حانة جنوبى الصين الشرطة الصينية ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلنت سلطات منطقة قوانجشى ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبى الصين مصرع شخصين وإصابة 86 آخرين فى حادث انهيار سقف حانة ليلية فى مدينة "بايسه" بالمنطقة.

وذكرت السلطات - فى بيان اليوم - أن الحادث وقع فى وقت مبكر صباح اليوم بالتوقيت المحلى، وأنه تم التأكد من مصرع شخصين وإصابة 86 آخرين بينهم 7 فى حالة خطيرة.

وقامت الشرطة ودوائر الإطفاء والصحة المحلية بإرسال 160 فردا للقيام بجهود البحث والإنقاذ بعد انهيار الحانة التى تبلغ مساحتها 700 متر مربع فى الطابق العلوى بمبنى ذى هيكل فولاذى مؤلف من 3 طوابق.. ولا تزال جهود البحث ورفع الأنقاض مستمرة، فيما لم يعرف على الفور أسباب الحادث أو ملابساته.

 


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