مصادر حكومية يابانية : محادثات تجارية بين طوكيو وواشنطن الشهر الجارى

أ ش أ

قالت مصادر حكومية اليوم الاثنين، إن اليابان والولايات المتحدة تخططان لإجراء محادثات تجارية على مستوى وزاري في وقت لاحق من الشهر الجاري، موضحة أنه من المتوقع أن تتصدر قضية التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية والصناعية أجندة المحادثات.

وأضافت المصادر - حسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن طوكيو وواشنطن سوف تجريان محادثات عمل بعد ظهر غد الثلاثاء، في واشنطن، قبل أن يجلس وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر على طاولة المفاوضات لإجراء المحادثات التجارية. وتُجرى المحاثات التجارية قبل اجتماع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة في طوكيو في 27 مايو الجاري.

وشرعت طوكيو وواشنطن في إجراء مفاوضات تجارية بينهما في شهر أبريل الماضي، في الوقت الذي يدعو فيه ترامب إلى إقامة ما يطلق عليه تجارة "عادلة ومتبادلة" بين البلدين.

والتقى موتيجي ولايتهايزر مرتين منذ ذلك الحين.

ومن غير المرجح أن يتمكن آبي وترامب، الذي من المقرر أن يصل طوكيو يوم السبت القادم، من التوصل لاتفاق تجاري، إذ لا تزال هناك خلافات عالقة في المفاوضات بين البلدين.