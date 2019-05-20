مركز بيو: أغلب الأمريكيين يرون تمييزا دينيا فى بلادهم خاصة ضد المسلمين

كشف تحليل لعدد من استطلاعات الرأى التى أجراها مركز بيو الأمريكى أن العديد من الأمريكيين يرون أن هناك تمييزا دينيا فى الولايات المتحدة، لاسيما ضد المسلمين.

وأشار التحليل إلى أن أغلب البالغين الأمريكيين، بنسبة 82%، يقولون إن المسلمين يتعرضون على الأقل لبعض أنواع التمييز فى الولايات المتحدة، وفقا لاستطلاع أجرى فى مارس، بينهم أغلبية بنسبة 56% قالت إن المسلمين يتعرضون للتمييز كثيرا.

وبين الأمريكيين المسلمين أنفسهم، يقول كثيرون أنهم تعرضوا لأمثلة محددة من التمييز مثل التعامل معهم بقدر من الشك، أو التعامل معم بانتقائية من قبل أمن المطارات، أو وصفهم بألقاب عدائية، كما جاء فى استطلاع للأمريكيين المسلمين فى عام 2017.

وفى استطلاع هذا العام، قال نحو ثلثى الأمريكيين إن اليهود أيضا يواجهون على الأقل بعض أشكال التمييز فى الولايات المتحدة، بنسبة 64%، بما يمثل زيادة 20% عن آخر مرة طرح فيها هذا السؤال فى عام 2016.

ولفت مركز بيو إلى وجود فجوة بين فى الآراء الحزبية للتميز، فالديمقراطيون ومن يميلون إلى الحزب الديمقراطى يقولون أكثر من الجمهوريين ومن يميل إلى حزبهم أن المسلمين يواجهون على الأقل بعض أشكال التمييز فى الولايات المتحدة (92% مقبل 69%(، وكذلك الحال بالنسبة للتمييز ضد اليهود وضد المسيحيين الإنجيليين.