محافظ كفرالشيخ: الشوارع أُهملت وآن الأوان لرصفها بـ 3.2 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ اليوم الاثنين، أعمال رصف شوارع مدينة كفرالشيخ، بعد اعتماد 3.2 مليون جنيه، لصيانة ورفع كفاءة شوارع المدينة.

قال محافظ كفرالشيخ، إن شوارع عاصمة المحافظة أُهملت لفترة طويلة ونعمل على إزالة الحفر وصيانة ورفع كفاءة شوارع مدينة كفرالشيخ، مشيراً إنه تم اعتماد 3.2 مليون جنيه لصيانة ورفع كفاءة شوارع العاصمة، وسيتم الدعم بمبلغ إضافى من خطة العام المالى الجديد، حتى الانتهاء من أعمال الرصف بشوارع مدينة كفرالشيخ، للحفاظ على مظهرها الحضارى وقيمتها كعاصمة تليق بأبناء المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الهدف من عمليات الرصف المستمرة هو إزالة كل الحفر بالطرق وإزالة المطبات العشوائية، وتسوية جميع الشوارع والطرق الغير ممهدة، واستئناف أعمال رد الشيء لأصله، ومنها إزالة آثار الحفر الناتجة عن أعمال المرافق، تسهيلاً على المواطنين ولتقليل عمليات الاختناق المرورى بسبب المطبات العشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بمدينة كفرالشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على جميع المقاولين بضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية المقررة لتنفيذ مشروعات الرصف، مضيفاّ أنه يتم عمل متابعة للمشاريع بصفة دورية، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية وانه لن يتم صرف مستحقات المقاولين الا بعد الانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للمواصفات المحددة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مشاريع الرصف تأتى فى مقدمة المرافق التى تقوم الدولة بتنفيذها على أرض المحافظة، ويتم صيانة الشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ، استجابة لمطالب المواطنين، التى يتم تلقيها من خلال الجولات الميدانية للمحافظ وقنوات التواصل مع المواطنين، بالإضافة الى لقاء المواطنين بالمحافظة، لافتاً انه سيتابع تنفيذ أعمال الرصف شخصياً على الطبيعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات ونهو الاعمال فى المواعيد المحددة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه وجه بدراسة فتح شارع مدرسة على عبدالشكور للغات بمدينة كفرالشيخ فى اتجاه واحد مروراً بمجمع مواقف كفرالشيخ لتسهيل حركة المرور، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ وإدارة المرور.