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الإثنين، 20 مايو 2019 01:36 م
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محافظ القليوبية يبحث خطة النهوض ببورصة الدواجن وتفعيل دورها خلال الفترة المقبلة

الإثنين، 20 مايو 2019 01:34 م
محافظ القليوبية يبحث خطة النهوض ببورصة الدواجن وتفعيل دورها خلال الفترة المقبلة جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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استعرض الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، خطة المحافظة للنهوض ببورصة الدواجن، وذلك في إطار جهود وحرص المحافظة لتفعيل دورها لخدمة المربين وأصحاب المزارع والنهوض بصناعة الدواجن من خلال تطوير المزارع والعنابر وتحويلها بالنظام الإلكترونى، وجاء الاجتماع بحضور ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد احمد على السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، ومجدى نجاح المدير التنفيذي لمشروع بورصة الدواجن بالمحافظة.

 

وطالب المحافظ، المدير التنفيذي لبورصة الدواجن بخطة عمل تسهم في إنجاح البورصة من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لكل المربيين لتسهم فى حل المشكلة، ومعرفة الوضع القائم لجميع المزارع على مستوى المحافظات، لتساعد المختصين في وضع آليات وحلول سريعة لمشكلات مربي الدواجن سواء في مجالات الإرشاد والتوعية أو التسويق.

 

وأضاف المحافظ، أنه سيتم الاستعانة بذوي الخبرات السابقة في هذا المجال لإنجاح المنظومة الجديدة للبورصة من خلال دعمها بما يلزم من إمكانيات بشرية ومادية لضبط أسعار الدواجن ومنع ذبحها خارج المجزر حفاظا على صحة المواطنين وتوفير الأدوية واللقاحات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ أصدر قرارا بتعيين مجدي نجاح مديرا تنفيذيا لمشروع بورصة الدواجن بالمحافظة.


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