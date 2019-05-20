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الإثنين، 20 مايو 2019 09:31 م
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مجلس الوزراء الكويتى يدين إطلاق الحوثيين لصاروخين باتجاه مكة وجدة

الإثنين، 20 مايو 2019 09:15 م
مجلس الوزراء الكويتى يدين إطلاق الحوثيين لصاروخين باتجاه مكة وجدة اعتراض صاروخ باليستى
أ ش أ
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أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي التخريبي الذي استهدف مكة المكرمة ومدينة جدة فجر اليوم الاثنين.

 

وأكد مجلس الوزراء - في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين في قصر بيان برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - تضامن الكويت مع الأشقاء السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

 

ودعا مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية وتداعياتها الخطيرة.

 

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية قد اعترضت صاروخين باليستيين اليوم، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهًا إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة.

 


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