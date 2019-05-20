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مترو موسكو يحتفل بـ 84 عاما على إنشائه

الإثنين، 20 مايو 2019 10:50 ص
مترو موسكو يحتفل بـ 84 عاما على إنشائه مترو موسكو
وكالات
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يحتفل مترو الأنفاق فى العاصمة الروسية بالذكرى 84 على إنشائه وسيشهد ركاب وسيلة النقل الحيوية الأولى فى موسكو بهذه المناسبة استعراض قطارات ورحلات وهدايا تذكارية.

 

وسيكون جميع الركاب وزوار المترو قادرين على كتابة رغباتهم على جدار خاص فى محطة مترو "كورسكايا". كما سيتمكن الجمهور من الحصول على بطاقة بريدية تذكارية وحسم تصل نسبته إلى 84% فى متاجر المترو للهدايا التذكارية.

الرسومات تزين جدران مترو موسكو
الرسومات تزين جدران مترو موسكو
المترو من الخارج.
المترو من الخارج
تصميم مترو موسكو
تصميم مترو موسكو
تماثيل مترو موسكو
تماثيل مترو موسكو
جمال مترو موسكو.
جمال مترو موسكو
حوائط المترو.
حوائط المترو
مترو موسكو.
مترو موسكو
مداخل المترو
مداخل المترو

 

 


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