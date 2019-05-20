مترو موسكو يحتفل بـ 84 عاما على إنشائه

وكالات

يحتفل مترو الأنفاق فى العاصمة الروسية بالذكرى 84 على إنشائه وسيشهد ركاب وسيلة النقل الحيوية الأولى فى موسكو بهذه المناسبة استعراض قطارات ورحلات وهدايا تذكارية.

وسيكون جميع الركاب وزوار المترو قادرين على كتابة رغباتهم على جدار خاص فى محطة مترو "كورسكايا". كما سيتمكن الجمهور من الحصول على بطاقة بريدية تذكارية وحسم تصل نسبته إلى 84% فى متاجر المترو للهدايا التذكارية.



الرسومات تزين جدران مترو موسكو



المترو من الخارج



تصميم مترو موسكو



تماثيل مترو موسكو



جمال مترو موسكو



حوائط المترو



مترو موسكو