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فيديو.. الشرطة الفرنسية تخلى برج إيفل بعد تسلق شخص واجهته

الإثنين، 20 مايو 2019 04:46 م
فيديو.. الشرطة الفرنسية تخلى برج إيفل بعد تسلق شخص واجهته شاب يتسلق برج إيفل
وكالات الأنباء
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أخلت السلطات الفرنسية برج إيفل فى العاصمة باريس بعد أن شوهد رجل يتسلق البرج.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن المشغل – بحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم إخلاء برج إيفل بعد رصد متسلق على البرج، فيما نصحت السلطات الناس بتأجيل زياراتهم إلى البرج حتى إشعار آخر.

 

 

ويزور برج إيفل، الذى يعتبر الرمز الرئيسى للعاصمة الفرنسية، عدة ملايين من الأشخاص سنويًا، ووفقًا لمستخدمى "تويتر" وصلت الشرطة إلى الموقع وتتفاوض مع الرجل، ويتم حاليًا تأمين المنطقة القريبة من برج إيفل من قبل الشرطة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإنه عندما تم اكتشاف ذلك الشخص، كان بالفعل فى الطابق الثانى من البرج، بارتفاع 149 مترا.

وعادة ما يتم غلق البرج بسبب الاحتجاجات التى تشهدها باريس منذ فترة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس، إيمانويل ماكرون، وقررت السلطات الفرنسية، من قبل وأكثر من مرة إغلاق برج إيفل، بسبب الاحتجاجات التى تتم فى ساحة مارسوف فى باريس.

شاب-يتسلق-برج-إيفل
شاب يتسلق برج إيفل

 

رجل إنقاذ يلاحق شاب على واجهة برد إيفل
رجل إنقاذ يلاحق شاب على واجهة برد إيفل

 


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