عمر زهران: سهير البابلي في العناية المركزة.. والزيارة ممنوعة بأمر الاطباء

كتب علي الكشوطي

قال المخرج عمر زهران لليوم السابع، إن النجمة سهير البابلي محجوزة بالعناية المركزة، فى أحد المستشفيات، موضحا أن حالتها الصحية تحسنت كثيرا، ولكن الزيارة ممنوعة بأمر الأطباء.

وكان المخرج عمر زهران نشر قبل قليل عددا من الصور للنجمة سهير البابلي من داخل أحد المستشفيات، وذلك من خلال حسابه على موقع الفيس بوك، وعلق على الصور " كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح ..وأيقونه الفن الرائعة دوما ..سهير البابلي" وذلك في رسالة طمأنة لجمهور البابلي التي بدت بصحة جيدة رغم وجودها بالمستشفي.