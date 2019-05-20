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عضو بـ"البيطريين": تفعيل الإشراف البيطرى على المزارع يوفر آلاف الوظائف

الإثنين، 20 مايو 2019 04:00 ص
عضو بـ"البيطريين": تفعيل الإشراف البيطرى على المزارع يوفر آلاف الوظائف الدكتور حمدى شاكر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور حمدى شاكر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن هناك مجموعة من الإجراءات التى من الممكن فى حال اتخاذ الحكومة لها، أن تساهم بشكل مباشر فى توفير آلاف الفرص من العمل، بجانب إعادة التكليف والتعييانات، موضحا أن هناك 35 ألف مزرعة مرخصة، بجانب الآلاف من غير المرخص، والتى فى حال إعادة تفعيل قرار الإشراف البيطرى على المزارع فأن ذلك يضمن توفير 17 آلف وظيفة على الأقل للبيطريين، لافتا إلى أن ذلك قرار واحد لكنه يحل أزمة أعداد كبيرة من البيطريين.

وأضاف شاكر، أن الأطباء البيطريين يواجهون العديد من الصعوبات للحصول على تراخيص للعيادات البيطرية، مشيرا إلى أنه فى حال إلغاء شرط ترخيص الحى، ودمج العيادات البيطرية الخاصة فى منظومة التحصينات، مشيرا إلى أن ذلك يمنح فرصة كبيرة للتوسع فى العيادات البيطرية، لافتا إلى ضرورة استبدال الدرجات الماليه الخالية بالجهات الحكومية بالمعاشات، وتعيين شباب البيطريين.

وأكد على ضرورة أن يتم تسعير الدواء البيطرى وتقنينه، وعدم السمح للباراميديكال للعمل فيه، وقصره على البيطريين، بجانب التنوع فى المنشآت البيطرية، وإنشاء جهاز لتنمية الموارد، وتنظيم سفريات الكشف علي اللحوم، وتنظيم رحلات الإشراف على الذبح فى الحج، بجانب توزيع عادل للمكافآت، وتجهيز الوحدات البيطرية، مؤكدا أن كل هذااجراءات تساعد على تنظيم المهنة، وتمنح نوع من الأمان لممارسى مهنة الطب البيطرى.

 


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