طلاب الصف الأول الثانوى بالقليوبية يؤدون امتحان الأحياء على التابلت

القليوبية إبراهيم سالم

أدى طلاب الصف الأول الثانوى بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء، اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة وصلت إلى 80% من إجمالي مدارس المحافظة، فيما أدى طلاب المدارس التى هى خارج المنظومة امتحان مادة الأحياء ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التى أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جارى العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية، على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.

وأكد "عجلان"، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسى 2018-2019م، حيث يؤدى، صباح اليوم الإثنين، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات فى 12 إدارة تعليمية.

وأضاف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وكل من مديرى التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى لمتابعة سير الإختبارات والتعامل الفورى مع أى طارئ.

وأشار "عجلان"، إلى أن الطلاب كانوا من المفترض أن يؤدون اختبار اللغة العربية على فترتين صباحية للمدارس الحكومية من 9 إلى 12 ظهرا، ومسائية للمدارس غير الحكومية، من 1 إلى 4 عصرا، وبزمن 3 ساعات، مؤكدا أن الاختبار الإلكترونى هو الأصلى للطلاب، ولن يتم اللجوء إلى الاختبار الورقى فى بداية الإمتحان الإلكترونى إلا فى حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد أخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة،وتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجى، فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار وذلك ضمانا لحق الطالب.

وشدد وكيل التربية والتعليم بالقليوبية على مراعاة توفير جو يسوده الهدوء والمودة أثناء تأدية الاختبار ومعاملة الطلاب وأولياء الأمور معاملة حسنة، واتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتأمين الاختبارات.