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طلاب أولى ثانوى بالمدارس الخاصة يشتكون من صعوبة امتحان الأحياء

الإثنين، 20 مايو 2019 04:05 م
طلاب أولى ثانوى بالمدارس الخاصة يشتكون من صعوبة امتحان الأحياء امتحانات الصف الأول الثانوي
كتب محمود طه حسين
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أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام المدارس الخاصة والمعاهد القومية امتحان مادة الأحياء إلكترونيا وورقيا بالنسبة للبعض الذين لم يتمكنوا من الدخول على سيستم الامتحان الإلكترونى.

 

ووصف طلاب الصف الأول الثانوى الذين ادوا امتحان الأحياء فترة ثانية، الامتحان بأنه تعجيزى وصعب وفى مستوى الطالب الفائق، موضحين أنهم لاحظوا أن أسئلة الامتحانات الإلكترونية دائما صعبة عكس الاختبار الورقى لأن الإلكترونية تأتى من خلال بنوك الأسئلة.

 

وتابع لطلاب: "الامتحان فى مستوى الطالب العبقرى، مؤكدين على أن الأسئلة غامضة وغير مباشرة وتحتاج إلى تفكير وفهم وطريقة مذاكرة مختلفة تماما عن آلية التحصيل التى تعودوا عليها".

 

وكانت انطلقت أمس الأحد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى 2018/2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة الأحياء.

 

وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.


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