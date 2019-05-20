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صور.. ملياردير أمريكى يفاجئ طلاب كلية بولاية جورجيا بسداد ديونهم الدراسية

الإثنين، 20 مايو 2019 06:00 ص
صور.. ملياردير أمريكى يفاجئ طلاب كلية بولاية جورجيا بسداد ديونهم الدراسية روبرت سميث الملياردير الأمريكى يسدد ديون الطلاب
كتب وكالات
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'فجر' الملياردير الأمريكى روبرت سميث مفاجأة من العيار الثقيل خلال حفل تخرج طلاب كلية فى ولاية جورجيا، سميث أعلن دفعه الديون الطلابية لجميع خريجى هذا العام من كلية "مورهاوس كوليدج"، وهى تقدر بنحو 40 مليون دولار.

وقال فى كلمة خلال حفل تخرج طلاب الفصل الدراسى لعام 2019 إن عائلته ستدفع هذه الأموال من خلال منحة، وقال: "نحن قادرون على رعاية مجتمعنا وضمان حصولنا على كل الفرص المتاحة للحلم الأمريكى".

وقابل الطلبة الذين أصيب بعضهم بالذهول كلماته بالتصفيق الحاد، وأعلن رئيس "مورهاوس كوليج" ديفيد توماس إن 399 طالبا سيتخرجون هذا العام، ما يعنى أن تغطية الديون الطلابية لهذا العدد ستتكلف حوالى 40 مليون دولار.

وأضاف: "عندما تضطر إلى دفع الديون المستحقة عليك، فإن الخيارات المتعلقة بما يمكنك القيام به فى العالم تكون مقيدة"، مشيرا إلى أن هدية الملياردير الأمريكى "ستمنحهم الحرية للسعى وراء أحلامهم وشغفهم".

فرحة الطلاب بإعلان سداد ديونهم
فرحة الطلاب بإعلان سداد ديونهم

 

ملياردير أمريكى يسدد ديون طلاب كلية
ملياردير أمريكى يسدد ديون طلاب كلية

 

 


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