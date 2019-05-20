صور .. تصنيع منصة بلطيم البحرية وتركيبها على بعد 18كيلو من ساحل البحر المتوسط

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر المركز الإعلامى بمحافظة كفر الشيخ، بإشرف الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بيانا منذ قليل، أكد فيه نجاح شركة بتروجت فى تصنيع منصة بلطيم البحرية (South West BSW) والتى تم تصنيعها بورش التصنيع البحرى التابع لشركة بتروجت بالإسكندرية لصالح شركة بتروبل، وقد تم إطلاق إشارة بدء أعمال التحميل والإبحار للمنصة.

وأضاف البيان، يبلغ وزن المنصة5870 طن وتم تصنيعها بالكامل فى يارد المعدية فى مدة زمنية قياسية بلغت 12 شهر، وسوف يتم تركيب المنصة على بعد 18كم من ساحل البحر المتوسط.

وأكد البيان إنه سيتم الانتهاء من تسهيلات الإنتاج الأسبوع القادم والبدء فى حفر بئر تنموية على عمق 300 متر تحت سطح البحر بالمياه الضحلة، والمستهدف إضافة450 مليون قدم مكعب غاز من مشروع غرب بلطيم ،على أن يبدأ الإنتاج نوفمبر القادم، كما سيتم ربط حقل بلطيم غرب على الإنتاج على تسهيلات أبو ماضى بخط بحرى بقطر 26 بوصة وبطول 25 كيلو ،ويقع حقل بلطيم غرب على بعد 21 كيلومتر في البحر المتوسط في الجهة المقابلة لحقول أبو ماضي.



منصة بلطيم البحرية



منصة بلطيم البحرية (2)