صور.. إزالة 121 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين تأكيدا لهيبة الدولة.

وفى هذا السياق أسفرت الحملات التى قامت بها الوحدات المحلية عن إزالة 121 حالة تعد على أملاك الدولة منها 22 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة خاصة بهندسة صرف حوش عيسى والرى والسكة الحديد وذلك بنطاق قرية الكوم الأخضر وقرية عزب حوش عيسى وقرية أبوالشقاف، وكذلك إزالة 13 حالة عبارة عن مبان وأسوار ومغاسل على أملاك الرى والصرف بمركز ومدينة الدلنجات.

كما أسفرت الحملات عن ازالة 14 حالة تعد على حرم الرى على مساحة 98.5 متر عبارة عن أسوار وبوابات بمركز ومدينة أبوحمص، وازالة حالتى تعد على أراضى ملك الرى بمساحة 130 مترا مربعا بمركز ومدينة الرحمانية.

وتضمنت الحملات أيضا إزالة 20 حالة تعد على أملاك الرى بناحية قرية ششت الأنعام بمركز ومدينة إيتاى البارود، وتنفيذ إزالة 30 حالة تعد على أملاك الرى والصرف بنواحى شبراخيت ومحلة بشر ومحلة فرنوى بإجمالى مساحة 1030 م.

كما تم تنفيذ 20 قرار إزالة على أملاك الدولة وأراض زراعية بقرية ليديا القصر التابعة لقرية ديروط بمركز ومدينة المحمودية عبارة عن مبان وأسوار وتمت الإزالة كاملة .



جانب من ازالة التعديات



جانب من ازالة التعديات



جانب من ازالة التعديات