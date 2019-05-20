سنة أولى جواز.. صور تُنشر لأول مرة من وراء كواليس حفل زفاف الأمير هارى

شارك دوق ودوقة ساسكس، الأمير هارى وميجان ماركل صوراً من وراء الكواليس ليومهما الكبير فى قلعة وندسور، بالذكرى الأولى لزواجهما، بحسب "سى إن إن ".
Happy one year anniversary to Their Royal Highnesses, The Duke and Duchess of Sussex! Today marks the one year anniversary of the wedding of The Duke and Duchess of Sussex. Their Royal Highnesses exchanged vows at St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on May 19th, 2018. The selected song “This Little Light of Mine” was chosen by the couple for their recessional. We hope you enjoy reliving this moment, and seeing some behind the scenes photos from this special day. A message from The Duke & Duchess: Thank you for all of the love and support from so many of you around the world. Each of you made this day even more meaningful. Photo credit: Chris Allerton/Joe Short (B&W); PA (color) ©️SussexRoyal (B&W images and video)
وشارك الزوجان، اللذين احتفلا بولادة ابنهما مؤخراً، مقطع فيديو على حساب "انستجرام" الخاص بهما " Sussex Royal"، والذى عرض لقطات غير مرئية تترافق مع موسيقى جوقة المملكة بالخلفية، والتى كانت قد أدت الموسيقى فى حفل زفافهما بتاريخ 19 مايو 2018.
وكتب الثنائى فى تعليق على "انستجرام": شكراً لكم على كل الحب والدعم..من الكثيرين فى جميع أنحاء العالم. كل واحد منكم ساهم بأن يجعل هذا اليوم أكثر أهمية".
أما الفيديو فيحتوى على صور باللونين الأبيض والأسود، تُظهر الأمير هارى يسير على الدرج مع شقيقه الأمير وليام. وهناك أيضاً لقطات لماركل، تنزل على الدرج يرافقها الأمير تشارلز، وهى تبتسم وتمسك بيدى والدتها دوريا راجلاند.
وقال القصر فى تعليق "انستجرام": "ذكرى سنة سعيدة لدوق ودوقة ساسكس..نتمنى أن تستمتعوا باستعادة هذه اللحظة، ومشاهدة بعض الصور من وراء الكواليس من هذا اليوم الخاص!، وكان حفل الزفاف الذى أُقيم فى قلعة وندسور، قد بُث لمئات الملايين من حول العالم.
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