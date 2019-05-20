سنة أولى جواز.. صور تُنشر لأول مرة من وراء كواليس حفل زفاف الأمير هارى

كتب وكالات

شارك دوق ودوقة ساسكس، الأمير هارى وميجان ماركل صوراً من وراء الكواليس ليومهما الكبير فى قلعة وندسور، بالذكرى الأولى لزواجهما، بحسب "سى إن إن ".

وشارك الزوجان، اللذين احتفلا بولادة ابنهما مؤخراً، مقطع فيديو على حساب "انستجرام" الخاص بهما " Sussex Royal"، والذى عرض لقطات غير مرئية تترافق مع موسيقى جوقة المملكة بالخلفية، والتى كانت قد أدت الموسيقى فى حفل زفافهما بتاريخ 19 مايو 2018.

وكتب الثنائى فى تعليق على "انستجرام": شكراً لكم على كل الحب والدعم..من الكثيرين فى جميع أنحاء العالم. كل واحد منكم ساهم بأن يجعل هذا اليوم أكثر أهمية".

أما الفيديو فيحتوى على صور باللونين الأبيض والأسود، تُظهر الأمير هارى يسير على الدرج مع شقيقه الأمير وليام. وهناك أيضاً لقطات لماركل، تنزل على الدرج يرافقها الأمير تشارلز، وهى تبتسم وتمسك بيدى والدتها دوريا راجلاند.

وقال القصر فى تعليق "انستجرام": "ذكرى سنة سعيدة لدوق ودوقة ساسكس..نتمنى أن تستمتعوا باستعادة هذه اللحظة، ومشاهدة بعض الصور من وراء الكواليس من هذا اليوم الخاص!، وكان حفل الزفاف الذى أُقيم فى قلعة وندسور، قد بُث لمئات الملايين من حول العالم.