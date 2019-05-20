سقوط أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية بدون وقوع إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة المنشية، سقوط أجزاء من عقار قديم دون إصابات، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية والحماية المدنية.

وبالفحص، تبين أن العقار قديم مكون من أرضي وثلاثة طوابق بشارع سيدي سليمان متفرع من السكة الجديدة بالمنشية، وأنه عقار صادر له قرار ترميم ولم ينفذ، وتم إخراج 5 أسر من العقار بواسطة السلم الهيدروليكى دون إصابات.

وتم إخلاء سكان العقار دون المنقولات، عن طريق سلم الحماية المدنية بدون إصابات، كما تم فصل المرافق عن العقار من مياه وكهرباء وغاز وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة.