video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

زعيم تحالف الفتح العراقى يحذر من محاولات إشعال فتنة الحرب فى المنطقة

الإثنين، 20 مايو 2019 09:14 ص
زعيم تحالف الفتح العراقى يحذر من محاولات إشعال فتنة الحرب فى المنطقة زعيم تحالف الفتح بالعراق هادى العامرى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

حذر زعيم تحالف الفتح بالعراق هادى العامرى من محاولات إشعال فتنة الحرب فى المنطقة، وقال "إنه فى حال اشتعلت نار الحرب فسوف تحرق الجميع".

ونقلت قناة ( السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، عن العامرى قوله "إن المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية تحتم على الجميع إبعاد شبح الحرب عن العراق أولا وعن كل المنطقة ثانيا"، مضيفا "أن كل من يحاول إشعال فتيل الحرب انطلاقا من العراق إما أن يكون جاهلا أو مدسوسا"، واستطرد قائلا " إن كل الأطراف لا تريد الحرب، فلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الحرب ولا الولايات المتحدة تريد الحرب".

وكانت حدة لتوتر قد زادت بين الولايات المتحدة وإيران فى الأسابيع الأخيرة بعد أن أمرت إدارة دونالد ترامب ناقلتى طائرات أمريكية وطائرات قاذفات للقنابل بالانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط فى وقت سابق من هذا الشهر لمواجهة أى تهديد محتمل ضد المصالح الأمريكية من جانب إيران أو القوات المدعومة منها.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أمرت العاملين غير الضروريين فى سفارتها وقنصليتها فى بغداد وإربيل بمغادرة العراق بعد زيارة لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لبغداد وإبلاغه للمخابرات العراقية أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية بأن إيران بصدد تهديد المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط دون تحديد لذلك التهديد.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء العراق: سقوط صاروخ بالمنطقة الخضراء لن يؤثر على فتحها أمام المواطنين

سيناتور أمريكى: التهديد الإيرانى فى العراق والشرق الأوسط حقيقى

العراق يؤجل رحلاته الجوية إلى دمشق إلى إشعار آخر

العراق: وجهة نظر الحكومة تفضى بتكاتف الجهود لتجنب التوترات بالمنطقة

العراق

ايران

ترامب

امريكا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

الرجوع الى أعلى الصفحة