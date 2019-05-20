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الإثنين، 20 مايو 2019 05:06 م
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رئيس جنوب أفريقيا: مازال أمامنا الكثير لاكتشافه فى علاقاتنا مع الهند

الإثنين، 20 مايو 2019 05:00 م
رئيس جنوب أفريقيا: مازال أمامنا الكثير لاكتشافه فى علاقاتنا مع الهند رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا
أ ش أ
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أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، أن علاقات الشراكة بين بلاده والهند متميزة ومستمرة فى تحقيق نتائج جيدة على أرض الواقع وعلى الرغم من ذلك فإن هناك المزيد لم يتم اكتشافه حتى الآن فى هذا الخصوص.

وقال الرئيس رامافوسا - فى تصريحات خاصة للتلفزيون الوطنى، اليوم الاثنين - إن الدولتين عملتا على تحويل علاقتهما إلى شراكة من أجل السلام والازدهار الاقتصادى، مُشيرًا إلى أنه ما زال هناك الكثير امامهما للحفاظ على ما تم الوصول إليه حتى الآن.

وأضاف أن أوجه التعاون بين الدولتين متعددة فعلى سبيل المثال لا الحصر عضويتهما فى ائتلافات متعددة الأطراف مثل البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) وإيبسا (الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) ومجموعة العشرين ورابطة حدود المحيط الهندى للتعاون الإقليمى.

وأشار إلى أن البلدين بحاجة إلى زيادة طاقتهما الإنتاجية مع مراعاة الطبيعة المتغيرة وغير المستقرة بشكل متزايد للبيئة التجارية الدولية، موضحا فى الوقت ذاته أن هذه التغييرات السريعة تخلق تحديات، وفرصا حقيقية يمكن أن تدفعنا إلى غد أفضل.

وتتمتع العلاقات بين الهند وجنوب إفريقيا أيضًا بالتكامل فيما بينها الأمر الذى يمكن استغلاله لتحقيق مبدأ المنفعة المتبادلة، خاصة فى قطاعات التجارة والاستثمار والتبادلات التقنية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية المهارات.

 


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