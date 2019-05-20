video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خليك فى حالك أحسن.. الحبس والغرامة عقوبة الطعن فى الذمة المالية للآخرين

الإثنين، 20 مايو 2019 03:13 م
خليك فى حالك أحسن.. الحبس والغرامة عقوبة الطعن فى الذمة المالية للآخرين محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
فى الوقت الذى يستهدف فيه القانون محاربة الجريمة والتعدى على المال العام والممارسات الاقتصادية المشبوهة، فإنه لم يتخلّ عن الضوابط والإجراءات التى تكفل حماية حرية الأفراد وحياتهم الشخصية، وتجنيبهم الاستهداف والطعن المجانى فى السمعة والذمة المالية.
 
ومنح المُشرّع المواطنين حق التقاضى وتقديم البلاغات، وسهّل إجراءاته، لكن على الجانب الآخر وضع ضمانات لصون الحقوق والردّ على الادّعاءات والبلاغات الكيدية والكاذبة. وكان من أهم الضمانات التى وضعها قانون الكسب غير المشروع لوقف الادّعاءات الكاذبة واتهام المواطنين بالباطل والطعن فى ذممهم المالية، حددت المادة 22 إجراءات مواجهة البلاغ الكاذب.
 
ونصت المادة على أن "كلّ من أبلغ كذبًا بنيّة الإساءة عن كسب غير مشروع، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الدستورية تؤكد صحة قانون الكسب غير المشروع ومطالبة المستفيدين رد ما حصلوا عليه

ملتزمون بإقرار الذمة المالية كل 5 سنوات لجهاز الكسب غير المشروع.. تعرف عليهم

الكسب غير المشروع ينهى فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة.. وهيئات الفحص والتحقيق تطلب تحريات رقابية عن الزيادة غير المبررة بالثروة للبعض.. والشهر العقارى يرصد المتلاعبين بالإقرار من خلال معاملات المصلحة

تأجيل محاكمة عهدى فضلى بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة أول أغسطس

الكسب غير المشروع

عقوبة البلاغ الكاذب

الخوض فى الذمة المالية

جريمة الكسب غير المشروع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة