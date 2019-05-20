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الإثنين، 20 مايو 2019 12:48 م
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حبس عاطل قتل ابن خاله بسبب خلافات مالية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الإثنين، 20 مايو 2019 12:11 م
حبس عاطل قتل ابن خاله بسبب خلافات مالية 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس
المنوفية _محمد فتحى
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قرر المستشار عمرو العبد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مركز منوف بمحافظة، تجديد حبس عاطل بقرية ميت ربيعة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامه بقتل ابن خاله بسبب خلافات مالية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية التى باشرتها نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع "أ.ع" 35 عاما، تاجر مواشى ، بالانتقال الفورى والفحص، تبين قيام "محمد .أ" 32 عاما، بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة بسبب خلافات مالية بينهم، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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