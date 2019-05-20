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الإثنين، 20 مايو 2019 03:46 م
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حبس عاطلين سرقا 9 شقق سكنية فى إمبابة

الإثنين، 20 مايو 2019 03:09 م
حبس عاطلين سرقا 9 شقق سكنية فى إمبابة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطلين، لاتهامهما بسرقة 9 شقق سكنية، فى منطقة إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.
 
وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط عاطلين فى سرقة عدد من الشقق السكنية.
 
بإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية من 9 شقق سكنية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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