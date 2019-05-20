جامعة طنطا تعلن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، رئيس لجنة اختيار عمداء الكليات ، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التربية، مشيراً إلى أن القائمة ضمت كلاً من الدكتور أحمد محمد الحسيني ، هلال أستاذ الصحة النفسية، والدكتورة إيمان عبدالرحيم عبدالرؤوف صحصاح ، أستاذ ورئيس قسم اللغات الأجنبية.

وشملت الدكتور شريف إبراهيم بحيري الجمل أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية، والدكتور عبدالحميد السيد الغريب المنشاوي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم طه خليل الأستاذ بقسم أصول التربية ، والدكتورة هويدا محمود محمد الأتربي الأستاذ بقسم أصول التربية ، والدكتور ياسر عبدالرحيم عبدالخالق بيومي الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس ووفقاً للجدول الزمني المعلن سيتم إجراء المقابلات غداً الثلاثاء وتسليم التقرير النهائي.