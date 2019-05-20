تكليف الدكتور صلاح محمد على وكيلا لمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، القرار رقم 429 بتاريخ 20 مايو 2019 والذى يقرر تكليف الدكتور صلاح محمد على مدير عام الطب الوقائى مديرية الشئون الصحية للعمل وكيلا لمديرية الشئون الصحية.

وقالت الدكتورة السيدة على مشرف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى بيان لها إنه تم التكليف بعد اعتماد المحافظ للقرار وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاتها وكذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمة فى القطاع.