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الإثنين، 20 مايو 2019 12:27 م
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بدء أعمال اجتماع لكبار المسئولين العرب بشأن التسلح النووى

الإثنين، 20 مايو 2019 12:12 م
بدء أعمال اجتماع لكبار المسئولين العرب بشأن التسلح النووى الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وقال الوزير مفوض فادى حنا اشعيا، مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة العربية، إن هذا الاجتماع يعقد بصفة دورية لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الدولية لتقييم المؤتمرات الدولية لنزع السلاح التى عقدت خلال الفترة الماضية، والتى كان آخرها اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذى سيعقد عام 2020 فى نيويورك.

وأكد اشعيا أهمية الاجتماع لتنسيق المواقف العربية للعام المقبل قبيل التوجه لهذا المؤتمر فى نيويورك وكذلك التحرك العربى لتفعيل المقرر الذى تم اتخاذه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر لإنشاء منطفة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الذى سيعقد فى نوفمبر من هذا العام.

يناقش الاجتماع على مدى يومين القدرات النووية الإسرائيلية والتنسيق العربى فى الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى سيعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر 2019.

كما يناقش الاجتماع مخاطر مفاعل بوشهر النووى الإيرانى، وكذلك مقترحا لإنشاء لجنة الخبراء العرب المعنية باعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

 


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