باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة

كتبت شيماء بهجت

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

الادعاء السويدى يقدم طلبا لاعتقال أسانج بسبب ارتكابه جريمة اغتصاب

قدمت نائبة المدعى العام السويدى، التى تقود تحقيقا فى مزاعم بارتكاب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج جريمة اغتصاب، طلبا اليوم الاثنين إلى محكمة محلية لاعتقاله غيابيا.

ترامب: الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع الشركات لمغادرة الصين

قال الرئيس دونالد ترامب، إن الرسوم الجمركية التى فرضها على البضائع الصينية، تدفع الشركات إلى نقل نشاطها من الصين إلى فيتنام وبلدان أخرى فى آسيا، وأضاف فى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأحد، أن الولايات المتحدة لن تقبل بأى اتفاق غير كامل مع الصين، موضحا أن الطرفين كان "لديهما صفقة قوية للغاية (لكنهم) غيروها، قلت هذا جيد، سنقوم بفرض رسوم على منتجاتهم".

فولوديمير زيلينسكى يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لأوكرانيا

أدى فولوديمير زيلينسكى اليمين الدستورية كرئيس لأوكرانيا، خلال مراسم أقيمت صباح اليوم الاثنين، فى مبنى البرلمان بالعاصمة كييف، وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية أن زيلينسكى قام بتحية المواطنين المحتشدين خارج مبنى البرلمان، بينما كان محاطا بأربعة حراس شخصيين.

أردوغان يواصل القمع.. تركيا تأمر باعتقال 249 من موظفى وزارة الخارجية

قالت محطة (إن.تى.فى) التلفزيونية التركية اليوم الاثنين إن السلطات التركية أمرت باعتقال 249 من موظفى وزارة الخارجية للاشتباه فى أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل دين تركى مقيم فى الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فى 2016.

نشطاء من جرينبيس يغلقون مدخل مقر شركة (بى.بى) فى لندن

أغلق نشطاء من جماعة جرينبيس (السلام الأخضر) مدخل مقر شركة (بى.بى) فى لندن اليوم الاثنين للمطالبة بإنهاء جميع أعمال التنقيب الجديدة عن النفط والغاز، ووصل النشطاء عند مقر الشركة فى ميدان سانت جيمس الساعة 0200 بتوقيت جرينتش ووضعوا أنفسهم داخل حاويات مصممة خصيصا لسد جميع مداخل المبنى الرئيسية. وهبطت مجموعة من المتسلقين من أعلى المبنى.

صور.. أمريكا تستعرض قوتها العسكرية فى مواجهة إيران بالخليج

حالة من الاستنفار العسكرى تشهدها منطقة الخليج، فى الوقت الراهن، مع اندلاع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انتشرت الأسلحة الأمريكية فى العديد من القواعد العسكرية بالمنطقة.

بالون ترامب الرضيع يحلق من جديد فى سماء بريطانيا

سيطير بالون يصور دونالد ترامب على هيئة رضيع غاضب برتقالى اللون يرتدى حفاضا خارج البرلمان البريطانى تزامنا مع زيارة رسمية للرئيس الأمريكى الشهر المقبل.

بلومبرج: شركات تكنولوجية أمريكية بارزة تبدأ قطع إمدادات حيوية عن هواوى

علقت شركات أمريكية بارزة فى مجال التكنولوجيا على رأسها "جوجل" إمداد شركة "هواوى" الصينية بمعدات وبرامج حرجة، استجابة لحملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى تهدد بخنق أكبر شركات التكنولوجيا فى الصين.

مقتل 29 سجينا داعشيا فى أحداث شغب بأحد السجون فى طاجيكستان

قتل 29 سجينا مدانا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى، جراء أحداث شغب فى أحد السجون فى طاجيكستان، ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن وزير العدل الطاجيكى منصورجون عمروف قوله إن سجناء يقضون عقوبتهم بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، كانوا مسلحين بالسكاكين وأدوات أخرى حادة، تمردوا وأقدموا على اختطاف 3 من حراس السجن وقتلهم

إحباط هجوم لجبهة النصرة على قاعدة حميميم بـ6 صواريخ وطائرة بدون طيار

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها صدت هجوما بطائرة مسيرة وصاروخ على قاعدتها الجوية الرئيسية فى سوريا فى مطلع الأسبوع، واتهمت مقاتلى التنظيم الذى كان يعرف باسم "جبهة النصرة"، بالمسؤولية عن الهجوم.

الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخين باليستيين باتجاه مكة وجدة

اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودية اليوم الاثنين، صاروخين باليستيين الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة .

رئيس الوزراء الفلسطينى: لم يتم التشاور معنا بشأن مؤتمر تعقده أمريكا

قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية اليوم الاثنين إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة فى البحرين الشهر المقبل ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

الجارديان: البريطانيون يواجهون عقوبة السجن 10 سنوات حال زيارتهم سوريا

قال جيرمى جريرسون فى مقاله بصحيفة الجارديان، تحت عنوان "البريطانيون يواجهون السجن لمدة 10 سنوات إذا زاروا سوريا"، إن البريطانيين سيحظر عليهم الدخول أو البقاء فى مناطق النزاع ومنها سوريا وذلك فى أول تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.

الطقس فى الخليج.. انخفاض حرارة وسقوط أمطار بالسعودية والإمارات والبحرين

يشهد الطقس فى منطقة الخليج، اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث أنه من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية والبحرين طقسا باردا وسط توقعات بسقوط أمطار على الإمارات .

مقالات صحف الخليج.. عبد الهادى الصالح: طبول ومدافع.. عبد الوهاب بدرخان: أذرع إيران.. حدود الاستخدام.. محمد الساعد.. إيران.. هل تتذكرون اتفاق "نايف – روحانى" !

تناولت مقالات صحف فى الخليج العربى الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من القضايا، كان أبرزها التحذير من حرب وشيكة بسبب ترامب، ومواصلة إيران والولايات المتحدة استبعاد نشوب حرب بينهما.