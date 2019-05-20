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انفوجراف.. شبكة المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى البحرينى

الإثنين، 20 مايو 2019 12:35 م
انفوجراف.. شبكة المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى البحرينى هاكرز - صورة أرشيفية
كتبت جينا وليم
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نشرت وكالة أنباء البحرين إنفوجراف، عن شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى البحرينى يدار أغلبها من إيران وقطر والعراق ودول أوروبية بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.

 

يذكر أن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادى والإلكترونى بالبحرين، كشف عن وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعى.

 

وقال مدير إدارة مكافحة الأمن الاقتصادى والإلكتروني، إن الحسابات المذكورة، دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.

مواقع
انفوجراف البحرين

 


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