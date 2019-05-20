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انتظام الامتحان الإلكترونى بمدارس أسيوط لطلاب الصف الأول الثانوى دون شكاوى

الإثنين، 20 مايو 2019 12:04 م
انتظام الامتحان الإلكترونى بمدارس أسيوط لطلاب الصف الأول الثانوى دون شكاوى جانب من متابعة امتحانات الصف الأول الثانوى
أسيوط ـ محمود عجمي
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ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوى والتى تجرى فى 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة وذلك لليوم الثانى على التوالى بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث وأعضاء الغرفة وممثلى مديرية التربية والتعليم وشركة كهرباء مصر الوسطى.

وقال المحافظ، فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، إن أغلب المدارس تمكنت اليوم الدخول على المنصة التعليمية ونموذج الامتحان الالكترونى، لافتا إلى إعداد امتحانات ورقية بديلة تحسبا لعدم تمكن الطلاب من الدخول على النماذج الإلكترونية مؤكدا على التواصل الدائم مع وزارة التربية والتعليم لحل أية مشاكل قد تطرأ.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة سير الامتحانات بكافة المدارس والإبلاغ عن أية شكاوى للتعامل معها فوراً وتوفير المناخ الملائم للامتحانات من تهوية وإضاءة لأبنائنا الطلبة وضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

يذكر أن 21 ألفا 307 طلاب وطالبة يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوى فى 105 مدارس على مستوى المحافظة فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2018/2019 وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

 


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