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اليوم.. ختام اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالمحليات فى المحافظات

الإثنين، 20 مايو 2019 01:00 ص
اليوم.. ختام اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالمحليات فى المحافظات اختبارات - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تختتم اليوم الإثنين، اختبارات المتقدمين للوظائف القيادية التى تم غلق باب التقدم لها يوم 26 مارس الماضى، وهى :" 5 وظائف لرئيس قطاع من الدرجة الممتازة، 14 وظيفة لرئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، 50 وظيفة لمدير عام إدارة عامة من درجة المدير العام".

وكان قد بدأ بالأمس الأحد المتقدمين لشغل الوظائف الاختبارات داخل مركز إعداد القادة، وتستمر لمدة يومين، من خلال اللجنة العليا للقيادات وبناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف، وفى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.

وجاء الإعلان عن هذه الوظائف فى إطار جهود الدولة للدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل بالمناصب القيادية ودفع عجلة التنمية فى كل أنحاء مصر.


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